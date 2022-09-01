Тихвин, Ленинградская область, 1 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Завод шведского бренда IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновил свою работу. Об этом 1 сентября сообщил представитель профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, передаёт ТАСС.

Håkan Dahlström IKEA

Предприятие снова работает в привычном режиме с 1 сентября в рамках предпродажной подготовки. При этом название и руководство завода пока не сменились. Остальные предприятия IKEA в Петербурге вернутся к плановой работе с 5 сентября.

«Тихвин вышел 1 сентября, 5-го числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода», — заявил Илларионов.

Как сообщили в профсоюзе, подготовка перед продажей российских активов шведской компании также начнётся в первый месяц осени. Сделка должна быть осуществлена до 2023 года.

Напомним, что шведский бренд ранее заявил о том, что не планирует полностью покидать российский рынок. IKEA планирует вернуться через год или два, когда спадёт санкционное давление.