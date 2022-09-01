Улан-Удэ, 1 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Главный аэропорт Бурятии «Байкал» в Улан-Удэ по итогам августа вновь побил свой рекорд, обслужив почти 85 тыс. пассажиров. Об этом рассказал в соцсетях директор аэропорт Дмитрий Гармаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ

«Если сравнивать с августом 2021 года, то рост составил 36%. Осенью затишья никто не обещает!» — добавил он.

Напомним, июль главные воздушные ворота республики закончили с ростом +35%. 3 июля улан-удэнский аэропорт побил исторический рекорд, обслужив 3161 пассажира за сутки.