Волгоград, 1 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нарушения прав девушки-сироты в Волгоградской области поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 1 сентября в пресс-службе ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Ранее волгоградские следователи начали проверку по факту нарушения прав 19-летней сироты из Волгограда.

«Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, ей до сих пор не предоставлено благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, которое полагается ей по закону», — уточнили в СК.

Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального управления ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ситуации. Ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате СК.