Москва, 1 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы ожидаем именно объективности. Хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, с его подготовкой и попытками его затруднить, они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы», — сказал министр, выступая перед студентами МГИМО.

Как сообщало ИА REGNUM, члены миссии МАГАТЭ прибыли в освобождённую от националистов часть Запорожской области.

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