Перт, Австралия, 1 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Многовековые монеты с печально известного затонувшего галеона «Батавия» будут возвращены в Музей Западной Австралии через 30 лет после того, как они были украдены со дна моря. Четыре монеты, датируемые 1500-ми и 1600-ми годами, находились на борту голландского корабля 17-го века, прежде чем их присвоил себе любознательный дайвер. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Затонувший корабль

Главный специалист по наследию из Музея Западной Австралии Селеста Джордан сказал журналистам, что артефакты теперь будут возвращены в их законное место после того, как правоохранители отказали дайверу в разрешении на их хранение.

«Человек, который сейчас живет в Квинсленде, не знал, что нарушил австралийский закон, и недавно запросил разрешение на хранение монет … После разговора с федеральной полицией этот человек согласился сдать монеты добровольно», — сказал хранитель Джордан.

Он также напомнил, что галеон «Батавия» затонул 4 июня 1629 года с более чем 300 людьми на борту.