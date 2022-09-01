Москва, 1 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Россия готова принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны России.

Ralf1969 Запорожская АЭС

В министерстве рассказали, что Россия готова принять международных экспертов миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки Киева сорвать их приезд.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты МАГАТЭ прибыли в освобождённую часть Запорожской области, рассказали местные власти.