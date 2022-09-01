Москва, 1 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В России средняя сумма трат родителей на подготовку детей к школе сократилась за два года на 1 тыс. 633 руб. — до 33 тыс. 221 руб. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Школьная и спортивная форма, сменная обувь и прочее остались приоритетной статьёй расходов к 1 сентября — 73% против. 69% в 2020 году Сумма трат в 2022 году составила 16 тыс. 548 руб., что в 2,5 раза больше, чем пять лет назад — 6 442 руб. в 2017 г.

Покупку школьно-письменных принадлежностей: пеналов, тетрадей, ручек и альбомов совершили в этом году 64%, потратив в среднем 2 940 руб., за два года эта сумма практически не изменилась (2 633 руб. в 2020 г.).

Школьный портфель, рюкзак или ранец приобрели 59% родителей, потратив в среднем 4 115 руб. (3 979 руб. в 2020 г.), школьные учебники и рабочие тетради — 49%, 3 346 руб. против. 4 195 руб. Расходы на взносы по договорённости на школьные нужды за эти два года сократились с 1808 руб. до 461 руб.

Опрос по телефону проведён 28 августа 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах с нового учебного года.

Читайте подробнее: В школах России запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках