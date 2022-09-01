Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Мировые фондовые рынки начали сентябрь на негативной ноте, продлив падение на пятый день, поскольку настроения инвесторов ухудшились на фоне слабых экономических данных по Китаю и новых локдаунов в связи с COVID-19 во второй по величине экономике мира, как сообщает Financial Times.

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В четверг 1 сентября индекс мировых акций FTSE потерял 0,6%. Европейский региональный индекс Stoxx 600 упал на 0,8% на ранних торгах, а фьючерсные контракты на индекс Уолл-стрит S& P 500 просели на 0,7% после падения на 0,8% накануне.

На азиатских рынках гонконгский индекс Hang Seng потерял 2%, а индекс CSI 300 материкового Китая упал на 0,8% после того, как китайские власти объявили локдаун в мегаполисе Чэнду на юго-западе страны, придерживаясь политики «нулевого ковида».

Результаты опроса производителей в Китае также оказались хуже ожиданий: индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin за август составил 49,5, что ниже июльского значения 50,4. Показатель ниже 50 свидетельствует о сокращении.

Экономист JPMorgan Грэйс Нг сказала, что эти данные «усиливают опасения по поводу замедления внешнего спроса».

Снижение фондовых рынков произошло на фоне «ястребиной» риторики Федеральной резервной системы США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, что ФРС будет и дальше «продолжать в том же духе, пока не будет завершена работа» по борьбе с инфляцией.