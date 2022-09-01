Сидней, Австралия, 1 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз дал старт саммиту по труду, призвав деловое сообщество, чиновников и профсоюзы сплотиться ради укрепления и защиты интересов национального рынка труда. Об этом 1 сентября сообщил телеканал NineNews.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Выступая на мероприятии в Сиднее, Альбаниз рассказал о проблемах повышения заработной платы, роста экономики и создания дополнительных возможностей для всех австралийцев. Эти вопросы будут в центре внимания в течение следующих двух дней саммита в Канберре, который стартовал сегодня, в первый день осени.

Премьер-министр страны также подчеркнул потенциал, который он видит в возобновляемых источниках энергии, заявив, что переход к «зеленой экономике» создаст 600 000 новых рабочих мест, половина из которых будет в сельской Австралии.

Напомним, что федеральная оппозиция под предводительством лидера либералов Питера Даттон мероприятие бойкотирует, называя его политической акцией лейбористов.