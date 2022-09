Токио, , 11:30 — REGNUM Square Enix представила расписание своих мероприятий, которые она проведёт в рамках предстоящей выставки достижений в области видеоигр Tokyo Game Show 2022 (TGS 2022). Об этом 1 сентября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Издатель опубликовала список игр, о которых она расскажет на стримах. В него, в частности, вошли проекты Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, The DioField Chronicle, Final Fantasy VII: Ever Crisis, Forspoken, HARVESTELLA, NieR: Automata End of YoRHa Edition (Switch-версия), PowerWash Simulator, Tactics Ogre: Reborn и другие. С полным перечнем и расписанием можно ознакомиться на сайте издания.

Для справки: выставка TGS 2022 пройдёт с 15 по 18 сентября 2022 года в выставочном комплексе Makuhari Messe, расположенном в японском городе Чиба. Кроме Square Enix в ней примут участие Konami, Xbox, SEGA, THQ Nordic, Sony и другие.

