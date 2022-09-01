Оренбург, 1 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На Оренбуржье на российско-казахстанском участке госграницы таможенники задержали иностранца, который пытался незаконно ввезти в Россию партию препаратов с сильнодействующими веществами, сообщили 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Самарская таможня Незаконный груз

Машина с незаконным грузом выявлена на МАПП «Маштаково». При досмотре в багажнике транспортного средства обнаружили флаконы и пакет с капсулами. Экспертиза показала, что в них содержатся тестостерон и оксиметолон, являющиеся сильнодействующими веществами. Их ввоз в Россию ограничен. Товар изъят. Проводится расследование.

«Уважаемые граждане, предостерегаем от необдуманных шагов при перевозке через границу сомнительных коробок, сумок и иных предметов, в содержимом которых вы не уверены», — сказал начальник службы по Оренбургской области Андрей Бурганов. Он также подчеркнул, что в отношении нарушителей может быть применено административное или уголовное наказание.