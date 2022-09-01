Москва, , 11:29 — REGNUM Киевский режим пытается подменить серьёзную работу по обеспечению ядерной безопасности постановочными эффектами. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Вот этот (киевский) выверт: как хочу, так и ворочу, да, вы там обо всем договорились, а ну-ка, господин Гросси, приезжайте ко мне в Киев… Понимаете, такие наполеоновские штучки жалко выглядят — это попытка подменить этими внешними КВН-ными какими-то там постановочными эффектами реальную серьёзную работу, в данном случае по проблеме ядерной безопасности. Абсолютно безответственно», — заявил Лавров.

Он отметил, что миссия МАГАТЭ находится на Запорожской АЭС 1 сентября. При этом действительно были сообщения российских военных о высадке двух диверсионных групп, которые были успешно нейтрализованы.

«Я считаю, что это очень большая цена, чтобы мировое сообщество узнало правду. Но если (киевский режим) хочет добиться именно таким образом, показать, что она из себя представляет… надеюсь только, чтобы это не привело к катастрофе какой-то», — подчеркнул Лавров.

«Мы делаем все, чтобы станция была в безопасности и чтобы миссия там осуществила все свои планы. Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате бомбардировок ВСУ, обстрелов ВСУ. И по нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы — то знаем все, но, надеюсь, мировое сообщество тоже будет такую возможность иметь», — указал он.