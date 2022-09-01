Канберра, 1 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Австралийские подводники будут тренироваться на недавно введенной в строй британской атомной подводной лодке, что станет «последним шагом» в новом оборонном альянсе этих стран в рамках AUKUS. Об этом 1 сентября объявили министры обороны обеих стран, передает телеканал NineNews.

DO'Neil Флаг Австралии

Министр обороны Австралии Ричард Марлз вместе со своим коллегой из Соединенного Королевства Беном Уоллесом и премьер-министром Борисом Джонсоном побывали на введении в строй подлодки HMS Anson стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,2 миллиарда долларов США). Именно на этом подводном судне будут обучаться австралийские моряки.

«Увидеть грандиозность того, что значит иметь возможность построить атомную подводную лодку, — это огромное решение для нашей страны пойти по этому пути и то, к чему мы не относимся легкомысленно, а действительно полны решимости довести это до конца», — сказал Марлз на церемонии.

Напомним, что Австралия получит свой собственный атомный подводный флот к концу этого десятилетия.