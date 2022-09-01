Сеул, , 11:30 — REGNUM Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, как ожидается, посетит Сеул в конце сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

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Сообщается, что главный законодатель Китая прибудет в Сеул по приглашению Спикера Национального собрания (парламента) Ким Чжин Пхё.

Ожидается, что стороны обсудят пути расширения сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений. Если в ходе визита Ли Чжаньшу проведет встречу с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, стороны могут обсудить возможную поездку главы КНР Си Цзиньпина в Сеул.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Южную Корею в июле 2014 года.