Париж, 1 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон определяет дипломатический курс на фоне острых кризисов, сообщает Le Figaro.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон представляет в четверг, 1 сентября, послам Франции, собравшимся в Париже, курс дипломатии в международном контексте острых кризисов. «Конференция послов», ежегодное собрание, которое не могло состояться в течение двух лет из-за пандемии. Многие французские дипломаты ставят под сомнение свою профессию после спорной реформы государственной службы.

Ожидается, что президент заложит основу и курс для дипломатических действий, а также воздаст должное работе консульских сотрудников во время пандемии и кризисов. Упор внешней политики Франции будет сделан на ЕС, НАТО и отношения с Африкой.

Сомнение в демократической модели станут темами, затронутыми главой французской дипломатии Кэтрин Колонна, которая выступит со своей стороны перед послами, а затем встретится с ними за закрытыми дверями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон желает «хорошего возвращения в школу» 12 миллионам детей.