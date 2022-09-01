Сидней, Австралия, 1 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Несколько учеников были отстранены от занятий или покинули престижную гимназию Нокс в Сиднее после того, как стало известно, что они пересылали «неприемлемые» изображения и «оскорбительные» комментарии, опубликованные в приватном чате. Об истории 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Цитата из к/ф. «Дрянные девчонки». Реж. Марк Уотерс. 2004. США В школе

Делом уже занимается полиция. Как пишут журналисты, детективы изучают материалы, которые, как сообщается, включали расистские и гомофобные видеоролики и ссылки на проявления жестокого женоненавистничества.

Директор гимназии Скотт Джеймс разослал родителям письмо, в котором рассказал о последствиях, выпавших на долю учеников.

Как объяснил Джеймс, такое поведения учеников явно противоречит ценностям, прививаемым в Ноксе. Более того, появившиеся в приватном чате материалы были сняты в кампусе, и на них видны изображения детей. По данной причине делом занимается полиция.