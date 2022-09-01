Москва, 1 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Более 40 горняков остались под землёй в трёх донецких шахтах, обесточенных из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает 1 сентября министерство угля и энергетики ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

Обстрел произошёл в 10:20, в результате оказались обесточены шахты имени Скочинского, имени Абакумова и «Лидиевка», принадлежащие Донецкой угольной энергетической компании.

Под землёй остались соответственно 30, семь и четыре горняка. Пострадавших нет.

Позднее в министерстве сообщили о подъёме горняков из шахты «Лидиевка».

Читайте также: Киевские каратели за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР