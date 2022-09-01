Красногорск, , 11:26 — REGNUM В лесах Московской области за минувшие сутки удалось ликвидировать четыре возгорания. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Лесной пожар Volgograd.ru

«За 31 августа 2022 г. произошло четыре возгорания на общей площади 2,42 гектар. Все они ликвидированы в день обнаружения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подобные очаги были зафиксированы в Орехово-Зуевском (один пожар на площади 1,8 гектар), Виноградовском (два пожара на общей площади 0,61 гектар) и Луховицком (один пожар на площади 0,01 гектар) лесничествах.