Элиста, , 11:27 — REGNUM В Калмыкии состоялись торжественные линейки по случаю Дня знаний. Школьный звонок прозвенел для 34,8 тыс. ребят. Об этом 1 сентября в своём телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков.

1 сентября в Калмыкии телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«Сегодня гимн России и первый звонок прозвучал для 34 800 учеников 162 школ Калмыкии. Пусть этот год будет добрым, увлекательным и успешным», — пожелал он.

В 2022 году в программу капитального ремонта включены 17 школ Калмыкии. В 2023 году в республике модернизируют ещё 24 школы, в 2024 году — ещё 50 образовательных учреждений.