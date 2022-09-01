Школьный звонок 1 сентября услышали 34,8 тыс. учеников Калмыкии
Элиста, 1 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калмыкии состоялись торжественные линейки по случаю Дня знаний. Школьный звонок прозвенел для 34,8 тыс. ребят. Об этом 1 сентября в своём телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков.
телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова
1 сентября в Калмыкии
«Сегодня гимн России и первый звонок прозвучал для 34 800 учеников 162 школ Калмыкии. Пусть этот год будет добрым, увлекательным и успешным», — пожелал он.
В 2022 году в программу капитального ремонта включены 17 школ Калмыкии. В 2023 году в республике модернизируют ещё 24 школы, в 2024 году — ещё 50 образовательных учреждений.