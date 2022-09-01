Москва, 1 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Запад пытается не допустить сохранения России в качестве самостоятельной силы на международной арене. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«То, что сейчас происходит — это совсем не про интересы народа, это про то, чтобы не допустить, как они считают, сохранения России в качестве самостоятельной силы на международной арене», — заявил Лавров.

«Но история нашего государства знала и более серьёзные этапы, когда наша роль, наше место на международной арене вызывали у других наших партнёров, как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убеждён, что это не получится, как не получалось ни у кого в прошлом», — указал он.