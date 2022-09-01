Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области из-за сильной жары объявлено экстренное предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 сентября.

Жара dimitrisvetsikas1969

Согласно прогнозу донских синоптиков, во второй половине дня 1 сентября местами по южной половине Ростовской области столбики уличных термометров поднимутся до +40 градусов.

До конца суток 1 сентября, а также 2 сентября в 43 муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, сохранится чрезвычайная пожароопасность.