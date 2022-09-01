Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM К Дню знаний в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области привезли более 30 млн импортных цветов. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Все на празднике с цветами Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Цветы поступали в Россию из Латвии, Литвы и Нидерландов. За последний месяц лета сотрудники Россельхознадзора проконтролировали провоз 116,4 млн срезанных цветов. При этом поставщиками цветов стали 27 стран.

От Нидерландов, Эквадора, Колумбии Кении, Израиля, Эфиопии, ЮАРа, Италии и Коста-Рики в регионы Северо-Запада привезли розы, гвоздики, альстромерии, хризантемы, герберы, лилии, гипсофилы, гладиолусы и другие цветы.

В Псковскую область привезли 22,1 млн штук цветов, а в Петербург и Ленобласть — более 11 млн. Остальные цветы распределились по другим регионам России.

Отметим, что все перевозимые цветы соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

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