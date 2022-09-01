Москва, 1 сентября 2022, 11:17 — REGNUM Вооруженные силы России потопили две баржи с тактическим десантом ВСУ у Водяного вблизи Запорожской АЭС, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что боевиков ВСУ удалось засечь 1 сентября около 7:00 мск в нескольких километрах от ЗАЭС. Боевики произвели высадку на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.
Также сообщается, что на побережье Каховского водохранилища попытались высадиться две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках, их блокировали подразделения Росгвардии.