Москва, 1 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России потопили две баржи с тактическим десантом ВСУ у Водяного вблизи Запорожской АЭС, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны РФ.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Отмечается, что боевиков ВСУ удалось засечь 1 сентября около 7:00 мск в нескольких километрах от ЗАЭС. Боевики произвели высадку на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

«В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — сообщили в Минобороны.

Также сообщается, что на побережье Каховского водохранилища попытались высадиться две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках, их блокировали подразделения Росгвардии.