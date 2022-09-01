Москва, 1 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Запад не может и не желает вести дела в международном пространстве на основе взаимного уважения стран. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Когда они наконец поняли, что все эти годы наши разговоры не были пустыми уговорами и просьбами, а отражали коренные интересы нашего государства — вот сейчас они, видите, забились в истерике и пытаются своей беспрецедентной агрессией, беспрецедентной злобой компенсировать свою собственную неспособность, а если честно, своё собственное нежелание вести дела на этой планете на основе равноправия, взаимного уважения и на основе соблюдения принципов международного права», — заявил Лавров.