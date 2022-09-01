Мелитополь, 1 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На Запорожской атомной электростанции остановлен пятый энергоблок, сообщил 1 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

По его словам, пятый энергоблок станции остановлен после начала обстрела ЗАЭС.

Ранее о возможной остановке энергоблока проинформировал член главного совета обладминистрации Владимир Рогов, однако он отметил, что сведения являются предварительными.