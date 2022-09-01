Тамбов, , 11:15 — REGNUM В рамках распоряжения председателя правительства России Михаила Мишустина о выделении регионам дополнительных средств на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов Тамбовская область получит более 662 млн рублей. Допсредства будут направлены на социальные нужды, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Здание администрации Тамбовской области https://www.tambov.gov.ru

Дополнительные федеральные средства предусмотрены на ряд направлений. Около 300 млн рублей пойдут на программу модернизации первичного звена здравоохранения, почти 295 млн — на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Более 35 млн выделяется на комплексное развитие сельских территорий, и 3,5 млн рублей — на строительство и модернизацию спортивных объектов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым отметил положительную динамику развития региона. Руководитель Тамбовщины представил президенту ряд проектов, для реализации которых потребуется дополнительная поддержка государства — речь идёт о модернизации систем водоснабжения в регионе, общественном транспорте и коммунальной технике.

Владимир Путин поддержал предложения Егорова и поручил проработать вопросы финансирования с правительством, которому, по его словам, будут даны соответствующие распоряжения.

«В Тамбовской области много застарелых, копившихся годами проблем, и моя команда работает над их решением. Для этого потребуется долгая системная работа и, конечно же, федеральная поддержка. Область будет расширять участие в различных государственных программах, по которым мы приводим в порядок наши дороги, строим и ремонтируем медицинские и образовательные учреждения, создаём комфортные условия жизни на селе», — подчеркнул Максим Егоров.

Он также отметил, что власти продолжат работу над привлечением дополнительного федерального финансирования «для повышения качества жизни людей».