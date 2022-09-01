Басра, Ирак, , 11:26 — REGNUM Уличные бои начались в городе-порту Басра на юге Ирака. Об этом 1 сентября сообщает Al-Hadath.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в столкновениях участвуют боевики двух конкурирующих группировок мусульман-шиитов.

Накануне перестрелки сторонники одной из группировок обвинили конкурентов в использовании оружия против мирных демонстрантов и лоббировании интересов иностранных держав.

По предварительным данным, перестрелки идут в центре города. Силы безопасности Ирака стремятся блокировать район, чтобы не допустить жертв среди местного населения.