Брюссель, , 11:13 — REGNUM После приостановки поставок по «Северному потоку» российский газ перестали получать совсем или получают в ограниченном объёме 13 государств Евросоюза. Об этом 1 сентября на слушаниях в комитете Европарламента по энергетике заявила заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что «Северный поток» был закрыт на техническое обслуживание днём ранее, 31 августа.

«Тринадцать государств ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа», — сказала Версдорфер.

По её словам, «поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС».

Она также добавила, что риск перебоев в поставках «очень сильный и становится всё сильнее».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток» работает только на 20% от полной мощности. По его словам, из-за антироссийских санкций Запада приходится не загружать полностью газопровод, чтобы не нарушить контрактные обязательства по его обслуживанию.

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Напомним, поставки газа по трубопроводу «Северный поток» были остановлены полностью 31 августа в связи с началом планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установки (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая», расположенной в городе Выборге Ленинградской области. Возобновить прокачку газа планируется с 04:00 мск 3 сентября.

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