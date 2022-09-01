Иркутск, , 11:13 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 1 сентября, открылись четыре новые школы, — сообщает телеграм-канал правительства региона.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Торжественные линейки состоялись в новом здании начальной школы №14 с углубленным изучением отдельных предметов в Иркутске и в школе на 725 мест в селе Баяндай. Праздничные мероприятия по случаю открытия школ состоялись сегодня еще в двух муниципалитетах области — в деревне Грановщине Иркутского района и в Бирюсинске.

В церемонии открытия начального блока школы №14 в Иркутске принял участие председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Как сообщало, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев известил о том, что до конца 2022 года в регионе завершается строительство 11 школ, в которых будут учиться более пяти тысяч ребят.

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