В Приангарье 1 сентября открылись четыре новые школы
Иркутск, 1 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 1 сентября, открылись четыре новые школы, — сообщает телеграм-канал правительства региона.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Школа
Торжественные линейки состоялись в новом здании начальной школы №14 с углубленным изучением отдельных предметов в Иркутске и в школе на 725 мест в селе Баяндай. Праздничные мероприятия по случаю открытия школ состоялись сегодня еще в двух муниципалитетах области — в деревне Грановщине Иркутского района и в Бирюсинске.
В церемонии открытия начального блока школы №14 в Иркутске принял участие председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Читайте также: Приангарье встречает 1 сентября вместе с подшефным Кировском из ЛНР