Вашингтон, , 11:12 — REGNUM По мнению большинства аналитиков, цены на нефть останутся стабильными до конца года, а в 2023 году слегка пойдут вниз, как сообщает 1 сентября CNBC.

Добыча нефти Kazanreporter.ru

Весной 2022 года мировые цены на нефть взлетели до более чем 120 долларов за баррель, но в последние недели снизились до уровня ниже 100 долларов за баррель.

Ряд аналитиков заявил CNBC, что, по их ожиданиям, цены на нефть останутся стабильными во второй половине 2022 года, хотя потенциальное влияние экономического спада пока еще предстоит оценить. Во время рецессии цены на нефть обычно падают, что может дать потребителям некоторую передышку.

JPMorgan сохраняет скромную оценку в 101 доллар за баррель до конца 2022 года.

Как считает глава отдела исследований мировых сырьевых товаров JPMorgan Наташа Канева, нефть опустится до среднего уровня в 101 доллар за баррель во второй половине 2022 года. По ее прогнозам, в 2023 году цена за баррель составит 98 долларов.

«Хотя мы не считаем, что риск рецессии уже заложен в цену нефти, этот риск растет», — заявили Канева и другие сотрудники JPMorgan в июльском докладе. В нем также отмечается, что цены на нефть обычно падают во время рецессии на 30-40%.

Канева сообщила CNBC, что несколько понизила свой прогноз на 2023 год, объяснив эту корректировку более слабым, чем ожидалось, влиянием эмбарго ЕС на российскую нефть.

«Некоторые европейские правительства, опасаясь роста цен на сырую нефть, частично изменили свои санкции, фактически разрешив европейским компаниям принимать российскую нефть, — сказала она. — Поскольку планы по закрытию доступа российской нефти к рынку морского страхования откладываются, влияние на российское предложение может оказаться значительно ниже, чем наш текущий прогноз».

Другие аналитики также прогнозируют небольшие изменения в ценах на нефть до конца года и некоторое снижение в 2023 году.

«С точки зрения моих текущих прогнозов и при отсутствии крупных непредвиденных событий, я по-прежнему ожидаю, что в этом году средняя цена на нефть марки Brent составит 108 долларов», — сказал CNBC исполнительный директор и старший стратег First Abu Dhabi Bank Гленн Уэпенер.

Уэпенер добавил, что, по его прогнозу, нефть марки Brent в 2023 году будет стоить $97 за баррель.

Экономист Дэниел Ергин из S& P Global также сказал в программе CNBC, что, по его мнению, в конце года цены на нефть будут «там же, где и сейчас, или несколько выше». Он добавил, что цены на нефть, скорее всего, будут определяться геополитическими событиями, а не факторами спроса и предложения.

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