Вашингтон, 1 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Стартовали съёмки фильма If («Если») режиссёра Джона Красински («Тихое место»). Об этом сообщил постановщик на своей странице в Twitter 31 августа.

Цитата из х/ф «Проект «Адам». Реж. Шон Леви. 2022 Райан Рейнольдс

Сюжет будущей ленты пока что не раскрывается, однако известно, что он будет сосредоточен вокруг путешествия ребёнка в собственном воображении. Главные роли в ленте исполнят Райан Рейнольдс, Стив Карелл, а также сам Красински.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Нелл Тайгер Фри примет участие в съёмках приквела хоррор-франшизы «Омен». В предстоящей ленте актриса сыграет главную роль.