Бухарест, 1 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении закупить у Турции 18 беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar для нужд румынской армии. Об этом 1 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

Согласно официальной информации, БПЛА будут немедленно приняты на вооружение. Общая сумма сделки составляет $300 млн.

При этом власти Румынии отказываются называть модификации и технические характеристики дронов.

Соответствующий контракт подан на рассмотрение румынского парламента. Если народные депутаты одобрят сделку, первая партия Bayraktar поступит в Румынию уже в октябре текущего года.