Красноярск, 1 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края с Днём знаний поздравили губернатор региона Александр Усс и председатель краевого Заксобрания Алексей Додатко.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс и Додатко отметили, что 1 сентября — это «особенная дата для миллионов людей».

В Красноярском крае День знаний отмечают более 365 тысяч учащихся, в том числе свыше 39 тысяч первоклассников. Первые лица региона подчеркнули, что в крае «многое делается для гармоничного развития подрастающего поколения», — строятся и модернизируются школы, создаются «Точки роста».

Усс и Додатко пожелали школьникам и студентам верить в свои силы и усердно трудиться: «Пусть каждый урок, каждая лекция станут для вас ступенью к личному успеху».

Добавим, в Красноярском крае 1 сентября открылось 1047 школ. В сельской местности расположены 62% школ, в городах — 38%.

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