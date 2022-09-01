Владивосток, , 11:10 — REGNUM Подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа отработали задачи в рамках учений «Восток-2022». Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

ПВО России Mil.ru

В министерстве рассказали, что подразделения войск ПВО ВВО заступили на боевое дежурство. Ни совершили марши из пунктов постоянной дислокации и заняли новые позиционные районы.

«В ходе совершения маршей военнослужащие подразделений войск ПВО отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружению и уничтожению воздушных целей на марше», — говорится в телеграм-канале Минобороны России.