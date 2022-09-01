Владивосток, 1 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа отработали задачи в рамках учений «Восток-2022». Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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В министерстве рассказали, что подразделения войск ПВО ВВО заступили на боевое дежурство. Они совершили марши из пунктов постоянной дислокации и заняли новые позиционные районы.

«В ходе совершения маршей военнослужащие подразделений войск ПВО отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружению и уничтожению воздушных целей на марше», — говорится в телеграм-канале Минобороны России.