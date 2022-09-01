Москва, 1 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Россия не будет коллективно наказывать граждан европейских стран. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В ответ на эти шенгенские стены, которые нам сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи, которые уже помечены в наших списках санкционных», — заявил Лавров.

«Мы не должны идти по этому же пути, отвечать глупостью на глупость», — указал он.