Кишинёв, 1 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Цена российского природного газа для Молдавии с сентября из-за политики президента республики Майи Санду побила очередной национальный «рекорд», достигнув $1881 за 1 тыс. кубометров. Об этом 1 сентября в своём телеграм-канале бывший президент страны Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Что делает Майя Санду и её правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров?» — написал Додон.

Он заявил, что власти Молдавии якобы нашли способы закупать газ не в России по «непонятным» схемам, чтобы таким образом «опустошить бюджет». Кроме того, это топливо планируется хранить в соседнем государстве.

Додон напомнил, что власти Сербии и Венгрии нашли способ договориться с Россией о поставках газа по низким фиксированным ценам. Он призвал руководство Молдавии перенимать этот опыт или отказаться от управления страной.

«Если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с Газпромом, отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдавии от холода и голода!» — написал экс-президент.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов, возглавляемой Додоном, приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом стала Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС.