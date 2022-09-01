Бухарест, , 11:08 — REGNUM Уровень безработицы в Румынии за последние два месяца снизился на 0,2% и составил 5,2% населения, что является рекордным показателем в новейшей истории страны. Об этом 1 сентября со ссылкой на отчет румынского Национального института статистики (INS) сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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По данным INS, на сегодняшний день численность безработных граждан в возрасте от 15 до 74 лет составляет 432,7 тыс. человек. При этом социологи констатируют относительно высокий рост показателей молодежной безработицы — 22,8%, а также увеличение числа нетрудоустроенных женщин (3,3%).

Как утверждают независимые эксперты, официальный цифры не могут считаться объективными, поскольку миллионы жителей Румынии работают без оформления необходимых документов и не состоят на учете в государственной службе занятости.