Ульяновск, 1 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска после судебного иска администрация выплатила 700 тыс. рублей морального вреда матери, чья 11-летняя дочь получила серьёзные травмы из-за падения дерева. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

ЧП произошло 3 июня 2021 года возле дома № 26 по улице Доватора в Засвияжье. По данным надзорного ведомства, на 11-летнюю девочку упало дерево, в результате у неё диагностировали закрытые переломы шейки бедренной кости, седалищной кости и левой большеберцовой кости, ушибы брюшной стенки и мягких тканей спины.

Правоохранители установили, что должностные лица администрации Ульяновска не принимали мер к своевременному сносу аварийных деревьев. По данному факту прокурор Засвияжского района вышел с иском в суд, защищая права ребёнка. Отмечается, что суд удовлетворил требование о взыскании с мэрии компенсации морального вреда.

В надзорном ведомстве отмечают, что матери девочки администрация Ульяновска выплатила 700 тыс. рублей.

Напомним, что 3 августа 2022 года в Пайгильдинском пруду в Вешкаймском районе Ульяновской области утонул ребёнок 2009 года рождения, который купался без присмотра взрослых.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в Заволжском районе Ульяновска после судебного иска убраны опасные объекты в парке культуры «Прибрежный». 14 февраля здесь повредил коленный сустав ребёнок, причиной стала часть скрытой под снегом арматуры.

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