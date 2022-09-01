Москва, , 11:05 — REGNUM Запад не смог создать на территории б. УССР «анти-Россию». Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если говорить по-честному, гибридная война, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо, агрессивно против нашей страны, когда понял, что его замыслы по превращению (территории б. УССР) в «анти-Россию», по организации плацдарма для военного сдерживания РФ провалились», — заявил Лавров.