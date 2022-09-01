Бухарест, , 11:04 — REGNUM Житель курортного города Эфорие на юго-востоке Румынии стал обладателем главного приза в ходе очередного розыгрыша государственной лотереи страны на сумму в 119 402 лея ($25 тыс.). Об этом 1 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Лотерея Fishki.net

По предварительным данным, счастливый билет был приобретен на одном из черноморских пляжей у частного распространителя.

Имя и фамилия победителя не разглашаются.

Напомним, на сегодняшний день участие в акциях государственной лотереи является для сотен тысяч граждан Румынии единственным источников доходов.