Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге в День знаний прошли торжественные линейки для школьников, а для первоклассников они состоялись впервые. Из-за холодной, дождливой и ветренной погоды часть школ провела их в помещениях, а не на улице.

Торжественная линейка Александра Майер © ИА REGNUM

«Линейки могли проходить на улице или в помещении, это решала школа. Запрета на проведении в помещении нет», — сообщили в в комитете по образованию корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщалось сегодняшнее 1 сентября в Санкт-Петербурге может стать самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

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Напомним, что в школы Петербурга 1 сентября отправились почти 570 тыс. учащихся. А в первый класс пошли чуть более 67 тыс. детей. С праздником их поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

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