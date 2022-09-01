Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Петербуржцы с 2023 года будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по единой квитанции, сообщил на «нулевых» чтениях бюджета Санкт-Петербурга в Законодательном собрании города председатель городского Жилищного комитета Олег Зотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

По его словам, в Северной столице реализуются корпоративные процедуры по созданию Единого расчетного центра, который будет доставлять единый платёжный документ.

«Эта структура создаётся путем объединения ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и городского ВЦКП «Жилищное хозяйство», — пояснил чиновник добавив, что бланк новой квитанции парламентариям представят позже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге с июля 2023 года счёт на оплату коммунальных услуг подорожает в среднем более чем на 200 рублей в месяц на человека. Так, рост тарифа на горячее водоснабжение планируется на 8%, по поставке электроэнергии — на 9%, на услуги газоснабжения, водоотведения должен составить 7%, а в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами — 5,8%.