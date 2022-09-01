Москва, 1 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Киевские боевики 31 августа нанесли удар по Запорожской АЭС тремя дронами-камикадзе, все аппараты были сбиты. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Вчера, 31 августа, ВСУ нанесён удар тремя дронами-камикадзе по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлёте к станции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что два дрона упали на крышу учебно-тренировочного центра. В результате инцидента никто не пострадал.