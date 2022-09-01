Москва, , 11:02 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил расширить механизм кредитных каникул и дополнить его возможностью кредитной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Депутат привел данные, согласно которым, на сегодняшний день одобряется менее 35% заявок на кредитные каникулы, что еще меньше, чем в период пандемии.

Миронов считает, что нужно смягчить требования к заемщикам: падение доходов на 30% не должно быть единственным критерием, нужно учитывать совокупный доход семьи, наличие иждивенцев и другие факторы. Также нужно повысить лимиты кредитов, подпадающих под каникулы, добавил он.

Кроме того, депутат предлагает дать заемщикам, оказавшимся в особо сложном положении, возможность кредитной амнистии по процентам, штрафам и пени. Миронов напомнил, что такой законопроект уже внесен в Госдуму.

«Мы предлагаем ввести амнистируемый период, в течение которого заемщик будет выплачивать только «тело» кредита. Такую возможность должны получить определенные категории заемщиков, в том числе люди с низким доходом, потерявшие работу, получившие инвалидность. Напомню: около 9 млн граждан имеют безнадежные долги перед кредитными организациями, на текущих условиях они никогда не смогут их выплатить. Этим людям необходимо давать не просто отсрочки, но более весомые льготы по займам», — пояснил парламентарий.

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