Вена, 1 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Индия не является вассалом США, и поэтому Вашингтон не имеет права требовать от Нью-Дели разрыва с Россией. Об этом сообщил в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung писатель и журналист Уллех Н. П..

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

«Если США когда-либо думали, что могут диктовать условия Индии или отговаривать её от продолжения отношений с Россией, наш ответ таков: мы не являемся вассальным государством», — написал Уллех.

Писатель отметил, что большинство жителей Индии поддерживает позицию правительства по отказу от антироссийских санкций.

Он также отметил, что Индия имеет право закупать российские энергоресурсы, в том числе и потому, что так поступают страны Евросоюза.