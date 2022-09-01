Лондон, , 11:15 — REGNUM Британская актриса Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой») сыграет в фильме «Первый Омен». Об этом 31 августа сообщило издание Deadline.

Нелл Тайгер Фри Цитата из видеоинтервью

Режиссёром ленты выступит дебютант Аркаша Стивенсон, а над сценарием поработает Тим Смит («Север и Юг»). Детали сюжета фильма пока что держатся в секрете, однако создатели уже утвердили Тайгер Фри на главную роль.

Напомним, «Первый Омен» станет приквелом хоррор-франшизы «Омен». Премьера оригинальной ленты, рассказывающей о становлении Антихриста, состоялась в 1976 году.

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